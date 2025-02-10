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После подрыва взрывчатки у военкомата в Павлограде арестовали трех человек

Суд на Украине заключил под стражу подозреваемых в теракте у ТЦК в Павлограде
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Shutterstock

Суд на Украине заключил под стражу трех подозреваемых в подрыве взрывчатки у военкомата в Павлограде, передает телеканал «Общественное».

Как отмечается, меру пресечения одному жителю города и двум одесситам избрали без возможности внесения залога.

Вечером 2 февраля у здания ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) в Павлограде на востоке Украины раздался взрыв. В Нацполиции страны сообщили, что при этом был легко ранен сотрудник военкомата, а у здания ТЦК был взорван «неустановленный предмет». Очевидцы рассказали, что вероятный подрывник сбежал с места происшествия.

5 февраля глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что с начала 2025 года в республике было совершено девять терактов против полицейских и сотрудников ТЦК. Например, в городе Пирятин Полтавской области 1 февраля произошло вооруженное нападение на сотрудника Полтавского районного военкомата, который сопровождал группу военнообязанных к месту прохождения службы в 199-м учебном центре.

Ранее под Киевом после визита в ТЦК нашли избитого преподавателя университета.

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