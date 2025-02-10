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В Госдуме намерены «ощутимо» повысить штрафы за переезд без ведома военкомата

Картаполов: в Госдуму внесут проект о штрафах за несообщение в военкомат
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Александр Кряжев/РИА Новости

На следующей неделе в Государственную думу внесут законопроект, который предлагает ужесточение административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде. Об этом сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Депутат уточнил, что законопроект предусматривает «ощутимые» штрафы. По его словам, это необходимо, чтобы «нарушители прочувствовали степень своего проступка».

3 февраля правительство России поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Автором поправок выступил Картаполов.

В соответствии с действующими законами, граждане должны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях в своей жизни. Это касается семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, а также переезда на новое место жительства без регистрации или выезда из России на срок более полугода.

Ранее стало известно, что Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий.

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