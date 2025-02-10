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ВСУ атаковали Рыльск в Курской области

Хинштейн: ВСУ снова ударили по Рыльску в Курской области
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Утром 10 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Рыльска в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки повреждены пять частных домов на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и посечены заборы. Также на улице Первопроходцев в нескольких домах повреждены кровля, окна и двери, частично уничтожен сарай и забор.

При этом люди не пострадали. Объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. На место ЧП выехал глава Рыльского района. В настоящий момент там работает комиссия для оценки разрушений и оказания всей необходимой помощи гражданам, рассказал Хинштейн.

9 февраля Хинштейн сообщал, что в результате обстрела ВСУ в Рыльском районе деревни Слободка пострадали девять частных жилых домов.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Кремле ответили на предложение Киева об эвакуации жителей Суджи.

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