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Российские военные хитростью взяли в плен бойцов ВСУ в Дзержинске

Военные ВС РФ хитростью захватили в плен бойцов батальона «Лють» в Дзержинске
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные взяли в плен представителей украинского националистического батальона «Лють», который входил в гарнизон города Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга.

По словам военного, его подразделение захватило пять пленных из этого батальона. Бойцы подразделения «заскочили» на украинскую позицию, в этот момент туда зашли бойцы «Люти».

«Они не ожидали, что мы уже там. Пришли, мы их разоружили, ручки связали и отправили в тыл к нашим спецслужбам», — сказал Шульга.

7 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее российский боец во время боевых действий в Дзержинске пробрался в тыл ВСУ и незаметно четыре дня ликвидировал солдат противника.

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