Финляндия проведет учения с 3 тысячами солдат на границе с Россией

Финляндия проведет серию учений на границе с Россией с участием порядка 3 тысяч солдат в конце февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финских сухопутных сил.

«Сухопутные силы организуют весенние учения по местной обороне с 24 февраля по 7 марта. Всего в шести учениях примут участие около 3 тысяч призывников, резервистов и военнослужащих сил обороны, а также более 400 единиц техники», — указано в сообщении.

Так, учения Northern Stone состоятся 21-28 февраля в Куопио и Сийлинъярви, а Karelian Stone 25 пройдут 3-7 марта. В последнем случае войска прибудут в область Кюменлааксо — она граничит с РФ. Кроме того, финские войска примут участие в учениях Lapland Stone с 18 по 23 февраля, Kinetic Stone 25 — с 28 февраля по 7 марта и Lively Stone 25 — с 3 по 7 марта.

В ноябре прошлого года в финской акватории Балтики прошли военно-морские учения НАТО Stingdantys veai 2024 («Ледяной ветер 2024»). В ходе учений литовские войска совместно с разведывательной ротой Финского берегового батальона и морской пехотой США выполняли разведывательные и рейдовые задачи. В командовании отметили, что наиболее трудными для солдат на учениях были гористая и каменистая местность и суровый климат.

Ранее российский посол заявил, что США «примеряют» Финляндию в качестве нового театра военных действий против России.