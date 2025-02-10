Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Офицеры на суде по делу генерала Попова опровергли доводы следствия

ТАСС: группа военных на суде по делу генерала Попова опровергла доводы СК
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Группа офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии заявила на судебном заседании о неверности доводов следствия по поводу хищения металла в зоне СВО, в котором обвиняют экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС.

«Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений <...>. Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно еще привезти?» — рассказал агентству источник.

По его словам, в настоящее время примерно тысяча тонн арматуры находится на складе в Белореченске «по надуманным причинам следствия» и числится похищенной. Кроме того, свидетели заявили, что второй фигурант дела Попова бизнесмен Сергей Моисеев неоднократно порывался поставить в июле и августе 2023-го металл в 58-ю армию, но ему мешали. Более того, после отстранения Попова от командования поставки в армию прекратились совсем, отметили выступавшие.

Генерала обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Попов просил суд, чтобы его защищал блогер Юрий Подоляка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами