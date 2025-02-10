Офицеры на суде по делу генерала Попова опровергли доводы следствия

Группа офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии заявила на судебном заседании о неверности доводов следствия по поводу хищения металла в зоне СВО, в котором обвиняют экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС.

«Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений <...>. Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно еще привезти?» — рассказал агентству источник.

По его словам, в настоящее время примерно тысяча тонн арматуры находится на складе в Белореченске «по надуманным причинам следствия» и числится похищенной. Кроме того, свидетели заявили, что второй фигурант дела Попова бизнесмен Сергей Моисеев неоднократно порывался поставить в июле и августе 2023-го металл в 58-ю армию, но ему мешали. Более того, после отстранения Попова от командования поставки в армию прекратились совсем, отметили выступавшие.

Генерала обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Попов просил суд, чтобы его защищал блогер Юрий Подоляка.