Глава Дагестана обвинил аферистов в спекуляции на теме СВО

Аферисты, работающие на территории Дагестана, спекулируют на теме специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Конечно, в первую очередь, это циничность, с которой некоторые аферисты пытались запятнать богоугодное дело по организации хаджа для семей участников СВО. Они подделывали справки, обманывали, брали и платили деньги, чтобы занять место тех, для кого путевки предназначены», — написал глава региона.

Меликов добавил, что также аферисты предлагали к покупке фальшивые награды «Героя Дагестана». По словам главы республики, мошенники оценили ее в 300 тысяч рублей. При этом ее также предлагали участникам СВО.

Глава Дагестана призвал правоохранительные органы и прокуратуру организовать проверку по факту произошедшего. Также секретарь Совбеза региона Магомед Баачилов должен представить доклад о ситуации.

В сентябре прошлого года военный комиссар Туймазы и Туймазинского района Башкирии Рушан Ахмадуллин рассказал, что мошенники начали использовать новые схемы обмана, с помощью которых пытаются выманить средства у родственников участников СВО.

Ранее главу Hardcore обвинили в обмане российских военных ради пиара.