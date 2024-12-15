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Главу Hardcore обвинили в обмане российских военных ради пиара

Военкор Руденко: глава Hardcore Сульянов использовал бойцов ВС России для пиара

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Телеграм-канал «Медиавойны»

Глава промоушена единоборств Hardcore Анатолий Сульянов использовал военнослужащих 810-й бригады Вооруженных сил России для пиара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Он сослался на видео, которое 13 декабря опубликовали бойцы бригады, на котором они обвиняют Сульянова в мошенничестве. Еще в августе глава Hardcore пообещал поставить им автомобили, беспилотники, коммутаторы, пульты, очки для дронов, провода и продовольствие. Военные записали ролики за один день. Сульянов ради пиара выкладывал их в течение четырех месяцев, заявил военкор.

«Это видно по хронологии кадров на телефоне связного бригады: днем ролики сняты в разных локациях, а спустя 5 часов — те же бойцы в темноте», — написал он.

По словам журналиста, из обещанного бойцы получили только чай, сахар, комплект очков и пульт.

Новость дополняется.

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