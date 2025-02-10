В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили более 380 военнослужащих.

Были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь бронемашин и другая техника. Кроме того, уничтожены управления беспилотных летательных аппаратов и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн ранее сообщил, что утром 10 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Рыльска в Курской области. По его словам, в результате атаки повреждены пять частных домов на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и посечены заборы. Также на улице Первопроходцев в нескольких домах повреждены кровля, окна и двери, частично уничтожен сарай и забор.

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