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Украинские аналитики сообщили об успехах ВС РФ в Курской области и ДНР

DeepState: российские военнослужащие продвинулись на двух направлениях в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие за последнее время достигли определенных успехов на двух направлениях в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Курской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

Из публикации следует, что подразделения Вооруженных сил РФ смогли приблизиться к селу Малиновка и продвинуться на юг от села Дачное. Последнее находится к западу от города Курахово в ДНР.

Кроме того, российским солдатам удалось подойти ближе к автомобильной трассе между донецкими городами Красноармейск и Константиновка.

Также авторы материала обратили внимание, что в настоящее время ВС РФ продолжают наступать в Курской области. По информации украинских аналитиков, российские военнослужащие вошли в хутор Никольский в Суджанском районе.

10 февраля Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Дачное в ДНР. Как выяснили журналисты, сейчас военнослужащие страны продвигаются в районе поселка Андреевка. Если российские бойцы продолжат успешное наступление на этом участке фронта, то смогут зайти на территорию Днепропетровской области Украины.

Ранее солдаты ВС РФ взяли под контроль донецкий город-крепость Дзержинск.

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