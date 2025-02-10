«Громадьске»: в мешке в районе Курахово пропали несколько десятков бойцов ВСУ

Десятки украинских военнослужащих пропали без вести после того, как оказались в «Успеновском мешке» в районе города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет издание «Громадьске» со ссылкой на родственников бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам сестры одного из украинских солдат, представившейся Натальей, ее брат заподозрил что-то неладное еще до отправки на передовую.

«Нас туда отправляют, но не объясняют, откуда можно эвакуироваться. Мы идем наугад, как слепые котята», — процитировала женщина своего родственника.

Она добавила, что после исчезновения брата пыталась узнать о его судьбе от командования подразделения ВСУ, в котором служил мужчина. Но украинские офицеры несколько раз привели ей разные версии произошедшего.

На этом фоне Наталья начала искать родственников других военнослужащих, которые попали в «Успеновский мешок» в районе Курахово. Женщина связалась с десятками семей и выяснила, что ни одна из них не добилась от командования ВСУ внятных ответов на вопросы о местонахождении солдат.

20 декабря прошлого года украинский ресурс Deep State сообщил, что российские войска полностью уничтожили «Успеновский мешок» в ДНР. Как отметили аналитики, Вооруженные силы РФ добились этого, вытеснив украинских бойцов из населенных пунктов Трудовое и Успеновка.

6 января 2025 года министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли Курахово под свой контроль.

Ранее эвакуация мирных жителей из Курахово попала на видео.