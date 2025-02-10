Суд вынес заочный приговор наемнику из Литвы, воевавшему за ВСУ

В РФ литовский наемник Альбертас Глазаускас получил 14 лет колонии строгого режима заочно за участие в боях на стороне украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда в ДНР.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Глазаускаса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Наемник воевал на Украине с апреля 2022 года по октябрь 2024-го в составе полка им. Кастуся Калиновского, признанного террористическим в Белоруссии. За свои «услуги» Глазаускас получил порядка 2,2 млн рублей, если переводить в российский эквивалент.

7 февраля суд приговорил к 14 годам колонии наемницу из Грузии Гванце Гелашвили. Следствие и суд установили, что с 2022 года Гелашвили добровольно вступила в украинское военизированное формирование и выполняла приказы вышестоящих командиров. Она за деньги участвовала в боях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также Вооруженных Сил России.

Ранее в России заочно осудили гражданина Латвии, воевавшего на стороне ВСУ.