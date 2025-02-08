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Истребители Су-57Э и F-35 оказались в нескольких десятках метров друг от друга

В сети появилась фото находящихся рядом Су-57Э и F-35 на выставке Aero India
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Telegram-канал «Осведомитель»

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э оказался в нескольких десятках метров от американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II на международной авиационно-космической выставке Aero India. Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал соответствующую фотографию.

На снимке запечатлены два самолета, которые стоят на авиабазе рядом с друг другом.

Выставка пройдет с 10 по 14 февраля на территории авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Yelahanka («Елаханка») в Бангалоре.

Накануне генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что государственная компания предлагает поставку истребителей Су-57Э, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей.

По его словам, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов индустрии и иностранных заказчиков. В частности,
утверждается, что это «единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО». Кроме того, этот самолет мало заметен для локаторов противника.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.

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