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На Кубани обломки беспилотника повредили частный дом

Кондратьев сообщил о падении обломков дрона на частный дом в поселке Афипском
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом в поселке Афипском Северского района. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:28 по московскому времени.

Кондратьев подчеркнул, что обошлось без пострадавших. На месте организована работа специальных служб.

Губернатор поручил местным властям помочь восстановить пострадавшее имущество сельчан.

Незадолго до этого Кондратьев сообщил, что в Краснодаре обломки БПЛА Вооруженных сил Украины упали на жилой комплекс «Центральный». Он рассказал, что территория на месте происшествия оцеплена. Ведется поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что финская оборонная компания Insta разработала новый дрон-камикадзе для Украины.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
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