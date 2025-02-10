РИА: житель Красноармейска заявил журналистам Euronews, что в городе все русские

Житель Красноармейска (Покровск — украинское название) в Донецкой народной республике в беседе с журналистами Euronews рассказал, что в городе живут только русские. Его слова приводит РИА Новости.

Корреспонденты канала спросили местных жителей, не страшно ли им находиться в зоне боевых действий.

Один пожилой мужчина, отвечая на вопрос журналиста, не боится ли он «захвата русскими войсками Покровска», ответил, что «это такие же русские», как и все жители города.

«По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все», — сказал мужчина.

6 февраля депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что Вооруженные силы России взяли в клещи Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, российские войска перерезают украинским подразделениям, которые находятся в населенном пункте, транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, горюче-смазочных материалов.

Ранее в США рассказали о крахе обороны ВСУ в ДНР.