На Украине оценили дальность российских оптоволоконных дронов

Военный ВСУ Алекс сообщил, что российские дроны на оптоволокне летают на 30 км

Российские дроны на оптоволоконных кабелях способны преодолевать расстояние свыше 30 километров. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс», сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В Харьковской области, под Волчанском, такой беспилотник залетел в ангар, расположенный в 30 километрах от линии боевого соприкосновения, и поразил бронированную машину ВСУ, отметил украинский военнослужащий.

«[Россияне] сейчас далеко впереди по дронам на оптоволокне и развивают эту тему дальше», — добавил он.

В конце декабря 2024 года руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны на вооружении российской армии РФ становятся «огромной проблемой» для украинских войск. По словам Буданова, такие FPV-дроны нельзя остановить при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Буданов добавил, что сейчас на Украине планируется работа над поиском технологического решения для противодействия огромному количеству таких беспилотников.

Ранее на СВО применили новую тактику использования оптоволоконных дронов.