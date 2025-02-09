ВСУ повредили высоковольтное оборудование в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области при атаке повреждено высоковольтное оборудование

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрелы Запорожской области, в результате чего повреждения получило высоковольтное оборудование. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«На время проведения восстановительных работ принято решение ввести в действие график временного ограничения потребления электроэнергии в селах Михайловского муниципального округа: Александровка, Марьяновка, Молодежное, Новониколаевка, Октябрьское, Первомайское, Подгорное, Сладкое», — написал он.

По словам чиновника, веерные отключения будут применены с 10 февраля.

Он также заявил, что министерству энергетики области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии для прифронтовых районов.

Губернатор добавил, что объекты здравоохранения переключены на резервные источники электроснабжения.

7 февраля украинские военнослужащие атаковали высоковольтную электрическую подстанцию в городе Мелитополе, расположенном в Запорожской области. В результате сооружение получило множественные повреждения.

Ранее дрон ВСУ ударил по школьному автобусу в Запорожской области.