В ФРГ заметили неизвестные дроны над авиабазой США «Рамштайн»

Неопознанные дроны были замечены над рядом промышленных объектов в Германии и американской авиабазой Рамштайн в ФРГ в последние недели. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным журналистов, в вечернее время 3 и 4 декабря над военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. При этом ни одного оператора дронов не было обнаружено несмотря на интенсивные поисковые меры.

Der Spiegel также отмечает, что в последние недели над объектами, которые принадлежат германскому оборонному концерну Rheinmetall, а также химическому гиганту BASF, тоже были замечены беспилотники. Издание добавляет, что их происхождение установить не удалось.

Представитель Минобороны ФРГ никак не прокомментировала на брифинге предоставленную журналом информацию.

До этого координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что федеральные ведомства пока не могут точно определить, что именно за дроны замечают жители Нью-Джерси. При этом, по его словам, в ходе расследования не обнаружены никакие риски для национальной безопасности или для граждан, а активность беспилотников не выглядит зловредной или криминальной.

Ранее американский ученый объяснил появление неизвестных беспилотников над США.