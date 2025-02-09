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Беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в селе Белянка
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. В результате ранения получил мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица доставят в областную клиническую больницу. Ему оказывают всю необходимую помощь. Сама машина значительно повреждена.

В поселке Уразово Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждения получили два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. Еще один беспилотник нанес удар по территории коммерческого объекта — повреждены навес и техническое оборудование.

9 февраля Гладков также сообщил, что Белгородская область за прошедшие сутки подверглась атакам со стороны украинских войск с применением 87 снарядов и 48 беспилотных летательных аппаратов. Он рассказал, что ударам подверглись 37 населенных пунктов в семи районах.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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