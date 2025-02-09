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Кадыров сообщил о ликвидации ВСУ и американского оружия на Курском направлении

Кадыров: «Ахмат» ликвидировал бойцов ВСУ и американское оружие в Курской области
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Telegram-канал «Kadyrov_95»

Спецназ «Ахмат» ликвидировал на Курском направлении солдат Вооруженных сил Украины и американское оружие. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его данным, воздушная разведка обнаружила в одном из частных домов укрытие противника.

«Следуя наработанной тактике, разведданные были оперативно переданы в работу, после чего бойцы нанесли точечный удар дроном-камикадзе», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что также «под горячую руку» бойцов «Ахмата» попал американский автоматический станковый гранатомет Mk 19. Однако «заокеанские «подарки» не успели принести хозяевам пользы», заключил он.

До этого российские военные уничтожили разведывательную группу в составе трех военнослужащих ВСУ на побережье одного из островов на реке Днепр на юго-востоке Украины.

Также в начале февраля сообщалось, что российские разведчики из группировки «Днепр» при помощи удара с беспилотного летательного аппарата ликвидировали катер украинской армии, набитый взрывчаткой, в районе Днепровского лимана.

Ранее солдаты ВС РФ уничтожили украинскую бронетехнику при отражении атаки в Курской области.

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