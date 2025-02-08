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ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ при попытке высадки на Днепре

РИА: украинская разведгруппа уничтожена при попытке высадки на остров на Днепре
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные уничтожили разведывательную группу в составе трех военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на побережье одного из островов на реке Днепр на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые ведомства.

«Разведывательная группа ВСУ в составе трех человек уничтожена при попытке высадки на одном из островов на Днепре», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

6 февраля сообщалось, что российские разведчики из группировки «Днепр» при помощи удара с беспилотного летательного аппарата ликвидировали катер украинской армии, набитый взрывчаткой, в районе Днепровского лимана (Расположен в Херсонской и Николаевской областях — прим. ред.).

1 февраля оборонное ведомство сообщало об уничтожении безэкипажного катера вооруженных сил Украины в северо-западной части акватории Черного моря.

Ранее Рогов рассказал о диверсии спецслужб Украины на фронте.

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