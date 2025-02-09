МО РФ: группировки «Запад» и «Север» за сутки нанесли поражение 15 бригадам ВСУ

Подразделения группировок российских войск «Запад» и «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике 15 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что бойцы группировки «Север» ударили по местам скопления живой силы и техники трех бригад украинских войск. Их позиции находились около населенных пунктов Жовтневое, Синельниково и Малые Проходы в Харьковской области.

По данным ведомства, в результате атак формирования ВСУ потеряли до 30 солдат и один автомобиль. Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя два орудия полевой артиллерии.

«Группировка <...> «Запад» <...> нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Часть подвергшихся ударам мест скопления украинских войск располагались у населенных пунктов Звановка, Ямполь и Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Другие позиции были замечены в районе населенных пунктов Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР) и Богуславка, Петропавловка, Зеленый Гай, Новоплатоновка, Лозовая в Харьковской области.

«Потери противника составили до 205 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин», — подчеркнули в МО РФ.

Там уточнили, что среди уничтоженной техники ВСУ оказались два бронетранспортера М11З американского производства и столько же бронетранспортеров YPR-765 голландского производства. Еще украинские войска лишились трех складов с боеприпасами, шести автомобилей, трех станций радиоэлектронной борьбы и шести орудий полевой артиллерии.

Ранее подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.