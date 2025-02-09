Минобороны сообщило о взятии Орехово-Василевки в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

Также российская армия нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР.

Потери ВСУ за сутки составили до 180 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ потеряли автомобиль, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее боец РФ рассказал об уничтожении польских наемников при освобождении Дзержинска.