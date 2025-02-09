Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На месте падения подавленного БПЛА в Вологодской области работают спецслужбы

Филимонов: на месте падения БПЛА в Вологодской области работают спецслужбы
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Взрывотехники и спецслужбы работают на месте падения подавленного беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Вологодской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

«Место падения обнаружено, работают взрывотехники и специальные службы», — написал он.

Он уточнил, что в ходе поисков между деревней Васильево и поселком Подгорным Шекснинского района обнаружены элементы беспилотного летательного аппарата (детали хвостовой части, крыльев), разбросанные на площади до 200 метров.

«По внешним признакам обломков предположено, что детонация произошла в воздухе», — отметил губернатор.

Накануне Филимонов сообщал, что над Вологодской областью был подавлен БПЛА самолетного типа. По его словам, дрон атаковал Шекснинский район области в 13:50. Его обломки упали в лесу, куда прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее российский БПЛА протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами