На месте падения подавленного БПЛА в Вологодской области работают спецслужбы

Филимонов: на месте падения БПЛА в Вологодской области работают спецслужбы

Взрывотехники и спецслужбы работают на месте падения подавленного беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Вологодской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

«Место падения обнаружено, работают взрывотехники и специальные службы», — написал он.

Он уточнил, что в ходе поисков между деревней Васильево и поселком Подгорным Шекснинского района обнаружены элементы беспилотного летательного аппарата (детали хвостовой части, крыльев), разбросанные на площади до 200 метров.

«По внешним признакам обломков предположено, что детонация произошла в воздухе», — отметил губернатор.

Накануне Филимонов сообщал, что над Вологодской областью был подавлен БПЛА самолетного типа. По его словам, дрон атаковал Шекснинский район области в 13:50. Его обломки упали в лесу, куда прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее российский БПЛА протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео.