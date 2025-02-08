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Вологодскую область атаковал БПЛА

Губернатор Филимонов: над Вологодской областью подавлен беспилотник
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Министерство обороны РФ

Над Вологодской областью был подавлен БПЛА самолетного типа. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, дрон атаковал Шекснинский район области в 13:50. Его обломки упали в лесу, куда прибыли сотрудники экстренных служб.

Вечером 8 февраля ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пункта в Валуйском округе Белгородской области. Так, в селе Шелаево украинский дрон врезался в грузовой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он был доставлен в областную клиническую больницу с ранениями лица и предплечья. Кроме того, несколько БПЛА совершили налет на поселок Уразово. Один из них упал около социального объекта — от взрыва в здании были выбиты окна, был поврежден и припаркованный рядом легковой автомобиль. Второй беспилотник атаковал еще одну машину и повредил лобовое стекло транспортного средства.

Ранее российский БПЛА протаранил дрон ВСУ в Курской области и попал на видео.

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