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Более 10 мирных жителей ранены при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мэр Приходько: в Горловке ранены 12 мирных жителей из-за обстрела ВСУ
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Телеграм-канал «Приходько РИК»

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ ранены 12 мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«12 мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооружённой агрессии», — написал он.

Сегодня, 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в поселке Октябрьский произошел взрыв боеприпаса, в результате которого ранен местный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму средней степени тяжести и был транспортирован в областную клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский штурмовик отбил дрон ВСУ прикладом автомата.

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Атаки БПЛА на Россию
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