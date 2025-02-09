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В Минобороны РФ рассказали об уничтоженной технике ВСУ за все время конфликта

Минобороны РФ: ВСУ за все время спецоперации потеряли 42,8 тысячи беспилотников
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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы РФ за все время с момента начала специальной военной операции уничтожили более 42 тыс. украинских дронов, а также свыше 21 тыс. танков и иных боевых бронированных машин. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены <...> 42 800 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21 268 танков и других боевых бронированных машин», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 283 вертолета и 653 самолета. Еще российские военнослужащие вывели из строя 21 463 миномета и орудия полевой артиллерии, 1 514 боевых машин реактивных систем залпового огня и 31 420 единиц специальной автомобильной техники.

9 февраля министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в регионах страны сбили 35 дронов ВСУ. Больше всего летательных аппаратов — 18 — перехватили в небе над Курской областью.

В Орловской области и Краснодарском крае ликвидировали по четыре беспилотника, а в Ростовской и Воронежской областях — по три. Один дрон уничтожили в Республике Крым, столько же нейтрализовали в Тульской и Брянской областях.

Позже появилась информация, что еще один беспилотник ВСУ пытался атаковать Ленинградскую область. Но российские военнослужащие успешно его сбили.

Ранее солдаты ВС РФ уничтожили украинскую бронетехнику при отражении атаки в Курской области.

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