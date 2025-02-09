Вооруженные Силы (ВС) РФ во время освобождения Дзержинска (украинское название — Торецк) уничтожили группу из десяти польских наемников, которые находились в одном из многоэтажных домов. Об этом рассказал военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» Артур Хазарьян, его слова передает ТАСС.

«Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десяти их было», — сказал Хазарьян.

Большую часть личного состава, занимавшего позиции, составляли мобилизованные, заявил боец. Чаще всего, про его словам, они сдавались в плен после уничтожения опытных украинских солдат.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

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