Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец РФ рассказал об уничтожении польских наемников при освобождении Дзержинска

Боец Хазарьян: при освобождении Дзержинска были уничтожены польские наемники
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные Силы (ВС) РФ во время освобождения Дзержинска (украинское название — Торецк) уничтожили группу из десяти польских наемников, которые находились в одном из многоэтажных домов. Об этом рассказал военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» Артур Хазарьян, его слова передает ТАСС.

«Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десяти их было», — сказал Хазарьян.

Большую часть личного состава, занимавшего позиции, составляли мобилизованные, заявил боец. Чаще всего, про его словам, они сдавались в плен после уничтожения опытных украинских солдат.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о ходе сражений за город Красноармейск в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами