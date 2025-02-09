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Жители Курской области жаловались, что ВСУ оставляли их без воды и еды

Мирошник: жители Курской области жаловались, что ВСУ оставляли их без еды
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Evgeniy Maloletka/AP

Жители Курской области, которых Вооруженные Силы Украины (ВСУ) вывозили в Белоруссию, жаловались, что их оставляли без воды и еды. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова передает РИА Новости.

«Мы общались с несколькими семьями, которые благодаря усилиям российского омбудсмена покинули территорию Суджи. Они говорили, что когда перемещались из Суджи в сторону Белоруссии, где уже были переданы нашим представителям, находились в локализованных местах, в которых были дистанцированы от всех на территории какой-то больницы, закрытого учреждения, в которых их буквально через окошко кормили перловой кашей. Иногда, если они что-то не так вдруг сказали, их могли лишить еды и воды», — рассказал Мирошник.

Посол также добавил, что эти семьи находились под наблюдением сотрудников Международного Красного Креста и других правозащитников. По словам Мирошника, именно по этой причине украинская сторона опасалась воздействовать на них, иначе данный факт стал бы известен.

Посол добавил, что люди находились под психологическим давлением со стороны Украины и подвергались издевательствам. Информации о содержании тех, кто не находится под наблюдением правозащитников, на данный момент нет, заключил Мирошник.

Накануне дипломат сообщил, что Россия может опубликовать еще один список своих граждан, разыскиваемых в Курской области.

Ранее Мирошник назвал цинизмом и провокацией обвинения РФ в ударе по интернату в Судже.

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