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Посол МИД РФ об атаке в Судже: Украина развернула информационную провокацию

Мирошник назвал цинизмом и провокацией обвинения РФ в ударе по интернату в Судже
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Telegram-канал «Суджа в Telegram»

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал цинизмом обвинения в адрес России со стороны Украины в ударе по интернату в Судже Курской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Ракетный удар по зданию он считает военным преступлением украинской армии.

«А попытка обвинить в этом Россию — акт вероломства и зашкаливающего цинизма», — написал Мирошник.

По его словам, Украина развернула эту «информационную провокацию» из-за того, что Россия и ее союзники «прекрасно знают», что интернет был атакован с территории Сумской области Украины.

Он добавил, что это подтвердило министерство обороны России.

Школа-интернат была атакована вечером 1 февраля. Ночью Минобороны РФ, комментируя произошедшее, назвало удар провокацией и добавило, что силы ПВО зафиксировали пуск украинской ракеты из Сумской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что на данный момент нет достоверной информации о числе пострадавших.

Ранее военные блогеры прокомментировали удар по интернату в Судже.

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Атаки на Курскую область
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