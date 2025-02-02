Посол МИД РФ об атаке в Судже: Украина развернула информационную провокацию

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал цинизмом обвинения в адрес России со стороны Украины в ударе по интернату в Судже Курской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Ракетный удар по зданию он считает военным преступлением украинской армии.
«А попытка обвинить в этом Россию — акт вероломства и зашкаливающего цинизма», — написал Мирошник.
По его словам, Украина развернула эту «информационную провокацию» из-за того, что Россия и ее союзники «прекрасно знают», что интернет был атакован с территории Сумской области Украины.
Он добавил, что это подтвердило министерство обороны России.
Школа-интернат была атакована вечером 1 февраля. Ночью Минобороны РФ, комментируя произошедшее, назвало удар провокацией и добавило, что силы ПВО зафиксировали пуск украинской ракеты из Сумской области.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что на данный момент нет достоверной информации о числе пострадавших.
Ранее военные блогеры прокомментировали удар по интернату в Судже.