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Российский боец пробрался в тыл ВСУ и незаметно ликвидировал солдат

Шульга: боец «Центра» четыре дня незаметно ликвидировал солдат ВСУ в тылу
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Evgeniy Maloletka/AP

Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин во время боевых действий по взятию Дзержинска в ДНР пробрался в тыл ВСУ незаметно четыре дня ликвидировал солдат противника. Об этом сообщил ТАСС командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» ВС РФ подполковник Иван Шульга.

По его словам, Мастюгин оказался примерно на 500 метров в тылу украинских позиций и находился там около четырех дней. Когда противник перемещался, солдату давали корректировку огня и он наносил со стрелкового вооружения огневое поражение.

«Причем противник не понимал, откуда по нему ведется огонь», — отметил Шульга.

До этого российские военные уничтожили разведывательную группу в составе трех военнослужащих ВСУ на побережье одного из островов на реке Днепр на юго-востоке Украины.

6 февраля сообщалось, что российские разведчики из группировки «Днепр» при помощи удара с беспилотного летательного аппарата ликвидировали катер украинской армии, набитый взрывчаткой, в районе Днепровского лимана.

Ранее медсестра спасла российского бойца во время обстрела ВСУ.

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