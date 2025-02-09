Испанский Альберто Рохас незаконно побывал в Курской области, где общался с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его материал выложила газета El Mundo.

В своем материале испанец указал, что направлялся в Курскую область для того, чтобы пообщаться с членами «бригады 47» ВСУ. Рохас сообщил, что взял интервью у украинских военных Юрия, Антона и Петро.

На территорию Россию он приехал вместе с украинскими солдатами, прибыв в пункт назначения из украинского города Сумы.

Недавно Ленинский районный суд Курска заочно арестовал журналистов телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс за незаконную поездку в Курскую область. Как сообщили в пресс-службе суда, журналисты незаконно прибыли в российский регион для того, чтобы снять сюжет о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Российской Федерации. Сообщается, что репортеров объявили в международный розыск.

Ранее суд арестовал британского журналиста, который приехал в регион вместе с ВСУ.