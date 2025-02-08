Минобороны Украины назвало причину массового сбоя в приложении для военнообязанных

На Украине объяснили сбой в приложении для военнообязанных большой нагрузкой

В украинском минобороны объяснили сбой в приложении для военнообязанных «Резерв+» высокой нагрузкой на систему онлайн-аутентификации BankID, которую использует сервис. Об этом оборонное ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Авторизация в [приложении] «Резерв+» через BankID может быть временно недоступна. <…> Извиняемся за неудобства и сообщим, когда вместе с командой BankID устраним трудности», — говорится в публикации минобороны.

В ведомстве добавили, что для продления отсрочки пользоваться приложением не нужно, так как документ обновится автоматически, и рассказали, что пользователям сервиса делать в остальных случаях: кому-то нужно подождать, а кому-то сделать скриншот электронного направления на военно-врачебную комиссию или сохранить военный документ в pdf-формате.

О неполадках в работе «Резерв+» стало известно утром: при попытке воспользоваться приложением пользователи видели на экране сообщение о технической проблеме.

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