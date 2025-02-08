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На Украине произошел массовый сбой в приложении для военнообязанных

Минобороны Украины объяснило сбой в приложении для военнообязанных нагрузкой
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mil.gov.ua

На Украине произошел массовый сбой в работе приложения «Резерв+», которое военнообязанные используют, чтобы обновлять свои данные и оформлять отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечает издание, при попытке воспользоваться приложением на экране появляется сообщение о технической проблеме.

В украинском минобороны спустя 3,5 часа после сбоя объяснили неполадки высокой нагрузкой на BankID (сервис дистанционной верификации клиентов через украинские банки). В оборонном ведомстве отметили, что для продления отсрочки пользоваться приложением не нужно, так как документ обновится автоматически, и заявили, что пользователям сервиса делать в остальных случаях: кому-то нужно подождать, а кому-то сделать скриншот электронного направления на военно-врачебную комиссию или сохранить военный документ в pdf-формате.

На прошлой неделе на Украине произошел сбой в работе сервисов МВД. Неполадки затронули в том числе службу «102» и базу розыска «Армор», в которой содержится информация о правонарушителях и уклонистах.

Ранее глава евродипломатии пригрозила России из-за сбоев в навигации GPS.

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