В Кремле прокомментировали сбои в Рунете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о причинах сбоев в Рунете в Роскомнадзор.

«Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться. Действительно, сбои фиксируются, это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы», — сказал представитель Кремля, отметив, что за это должны отвечать соответствующие ведомства.

Утром 24 января пользователи интернета в России столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов и различных сервисов. Неполадки фиксировались у абонентов «Ростелекома», а также у мобильных операторов Yota, «МегаФон», T2, МТС, «Билайн», у пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp, игровых сервисов Steam, платформ Twitch, а также Roblox, Genshin Impact и многих других платформ.

Вечером 14 января в русскоязычном секторе интернета произошел масштабный, но относительно кратковременный сбой. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов.

Пользователи жаловались, что не могут зайти на сайты поисковиков, банков, мобильных операторов, транспортных компаний, Twitch, TikTok и т.д. Также поступали сообщения о некорректной работе и зависании мессенджеров.

Ранее в «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост числа хакерских атак на смартфоны в России.