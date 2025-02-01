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На Украине после сбоя починили базу МВД с данными об уклонистах

На Украине восстановлена работа базы МВД с данными о нарушителях и уклонистах
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РИА «Новости»

На Украине удалось восстановить работу сервисов МВД после сбоя. Об этом сообщила национальная полиция страны.

В ведомстве не уточнили, что стало причиной неполадок, которые в том числе затронули службу «102» и базу розыска «Армор», в которой содержится информация о правонарушителях и уклонистах.

«Спецлиния национальной полиции «102» работает в штатном режиме. Масштабных сбоев не зафиксировано. Аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД», — заявили в полиции республики.

В конце декабря минюст Украины сообщил о серьезных проблемах в работе сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. На фоне сбоя оказался недоступен официальный сайт ведомства. Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка XakNet Team. Злоумышленники заявили, что получили доступ ко всем данным из реестров, а также возможность их полного удаления. После этого глава министерства юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что атака затронула реестры актов гражданского состояния, юридических и физических лиц-предпринимателей, а также реестр прав на недвижимое имущество.

Ранее глава евродипломатии пригрозила России из-за сбоев в навигации GPS.

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