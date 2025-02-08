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Дания договорилась в течение 10 лет покупать БПЛА в США

Минобороны Дании заключило с компанией США соглашение на 10 лет на закупку БПЛА
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Shutterstock/FOTODOM

Датское минобороны заключило 10-летнее соглашение с американской компанией Arcturus UAV Inc. на закупку беспилотников Jump 20, оборудованных системой вертикального взлета и посадки. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте оборонного ведомства королевства.

«Беспилотники могут находиться в воздухе более 10 часов и иметь дальность полета более 100 км, а их прочная конструкция делает их пригодными для эксплуатации в широком диапазоне сложных климатических условий», — отметило минобороны Дании.

Там добавили, что Jump 20 прост в использовании, удобен для развертывания и улучшит разведывательные и наблюдательные возможности ВС королевства. В пресс-релизе уточняется, что поставки БПЛА начнутся в этом году.

В сентябре прошлого года американская компания Lockheed Martin получила контракт на $3,2 млрд, в рамках которого поставит Финляндии, Польше и Японии ракеты «воздух-земля».

Ранее Данию призвали говорить с Трампом «на языке силы».

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