Американская компания изготовит ракеты для Финляндии, Польши и Японии

Американская компания Lockheed Martin получила контракт на $3,2 млрд, в рамках которого поставит Финляндии, Польше и Японии ракеты «воздух-земля». Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

В оборонном ведомстве добавили, что в рамках договора компания также поставит противокорабельные ракеты большой дальности. Ожидается, что соглашение будет выполнено до 31 июля 2032 года.

В конце августа США заключили контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS суммарным объемом более $3,4 млрд. Поставка ракет ожидается до октября 2027 года для арсенала американской армии в штате Алабама.

12 сентября американская военно-промышленная компания Raytheon получила контракт почти на $1,2 млрд на поставку авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования. Сумма договора составила $1,195 млрд. Ракеты и сопутствующее оборудование предназначаются для последующей передачи ряду стран, в том числе Великобритании, ФРГ, Норвегии, Финляндии, Японии и Украине.

Ранее стало известно, что американская компания поставит США испытанные на РФ беспилотники.