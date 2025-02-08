В ХАМАС ответили на предложение Трампа по Газе

Зухри: мы не позволим США войти в сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС не позволит США войти в сектор Газа. Об этом в интервью турецкой газете Hurriyet заявил представитель движения Сами Абу Зухри.

«Мы надеемся, что эти слова несерьезны. Мы годами боролись за освобождение от израильской оккупации, и, естественно, мы не допустим новой оккупации», — сказал он.

Зухри назвал заявления Трампа оскорбительными для палестинского народа. По его словам, план главы Белого дома по Газе «неприемлем» и «равнозначен этнической чистке».

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямиом Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский президент «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».