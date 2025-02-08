Израиль доставил палестинцев для обмена на Западный берег Иордана

Израиль доставил палестинских заключенных для обмена на Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает Reuters.

Перед освобождением они содержались в израильской тюрьме Офер. За одного израильского заложника освобождаются от 30 до 40 палестинских заключенных (40 — за женщин-военнослужащих).

До этого армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что троих освобожденных заложников ХАМАС доставили в Израиль.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

Ранее Трамп предложил передать США сектор Газа после завершения конфликта.