ЦАХАЛ сообщил, что освобожденных заложников ХАМАС доставили в Израиль

Троих освобожденных заложников ХАМАС доставили на территорию Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным ведомства, заложников отвезли в пункт приема на юге страны, где они воссоединятся с членами семей.

При этом премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил Reuters, что его шокировал вид заложников, которые выглядели худыми, истощенными и бледными. Премьер отметил, что мужчины были в худшем состоянии, чем 18 заложников, которых ранее уже освобождали.

Он заявил, что это не останется без внимания.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от перемирия.