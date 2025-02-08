В России рассмотрят введение обязательной геномной регистрации военнослужащих

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству обороны и ряду других ведомств страны рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации бойцов и обычных граждан, направляемых в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека появился на сайте Кремля.

Инициатива также распространяется на военных и гражданских лиц, участвовавших или участвующих в контртеррористической операции.

Чиновники должны представить соответствующие предложения до до 1 июля текущего года.

Ответственными за исполнение поручения главы государства назначены министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, премьер-министр РФ Михаил Мурашко, руководитель ФСБ Александр Бортников, замминобороны Анна Цивилева, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

Ранее Госдума приняла закон о сборе геномной информации осужденных и подозреваемых.