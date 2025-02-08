Российская штурмовая группа применила в зоне специальной военной операции трофейный американский гранатомет. Об этом заявил командир взвода группировки «Юг» с позывным «Ара» в беседе с РИА Новости.

В ходе отражения атаки противника на Донецком направлении один из российских бойцов нашел американский гранатомет типа «Шмеля», рассказал «Ара». По его словам, боец не знал, как им пользоваться.

«Тем не менее разобрался в нем. Начал работать по пулеметчику, отработал с этого «Шмеля», — отметил он.

5 февраля сообщалось, что сахалинские военнослужащие из группировки войск «Восток» захватили британский бронетранспортер Mastiff на Южно-Донецком направлении. Бронетранспортер загорелся после попаданий кумулятивных снарядов, в результате чего отсек для десанта, водителя и командира полностью выгорел, отметили в Минобороны. Затем боевую машину иностранного производства эвакуировали в тыловой район.

В ближайшее время бронетранспортер Mastiff займет место на одной из выставок трофейной техники, добавили в ведомстве.

Ранее военкоры показали редкий трофей, захваченный у ВСУ.