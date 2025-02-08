Появилось видео прибытия заложников ХАМАС на место их передачи МККК в Газе

Al Jazeera: группа израильских заложников прибыла на место их передачи МККК в Газа

Новая группа заложников палестинского движения ХАМАС прибыла на место их передачи Международному Комитету Красного Креста (МККК) в рамках соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

До этого сообщалось, что передача трех израильских заложников состоится в городе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. Один из заложников имеет немецкое гражданство.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Первый этап сделки, предусматривающий освобождение 33 израильских заложников в обмен на около тысячи палестинцев за 42 дня, уже включал два обмена. С начала перемирия значительно увеличились поставки гуманитарной помощи в Газу, а Израиль разрешил жителям возвращаться с юга на север анклава.

Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, создавшие координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС согласились начать переговоры о втором этапе, который может включать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск.

Ранее ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от перемирия.