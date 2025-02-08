На фронт под видом гуманитарной помощи попадают заминированные FPV-очки Skyzone модели Cobra, это работа специальных служб Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов со ссылкой на российских военнослужащих.

По его словам, этой информацией уже занимаются правоохранители РФ. Рогов утверждает, что за диверсией стоят украинские спецслужбы, которые используют волонтеров «в темную», чтобы тайно при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и схемы поступления этих очков на фронт. Специалисты выяснили, что в очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении устройств, рассказал Рогов. Он призвал волонтеров проводить более тщательную проверку гумпомощи перед отправкой на фронт.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по высоковольтной подстанции в Запорожской области.