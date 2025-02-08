Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин сообщил в интервью РИА Новости, как солдаты Вооруженных сил Украины угрожали перерезать ему горло.

Он рассказал, как к нему в дом пришли трое военных в украинской форме. Один встал с автоматом на входе во двор у калитки, а двое выбили двери, зашли в дом, выстрелили ему над головой, завалили на пол и начали бить.

«Он представился под позывным «Бахмут», он с Артемовска. У второго было на бирке написано «Бастион». Вот этот «Бахмут» мне сказал: «Сфотографируй меня и знай, это тот человек, который придет и тебе перережет горло», — сообщил Морковин.

По его словам, солдаты требовали у него деньги и алкоголь. Во время обыска дома они забрали у него из аптечки пузырьки со спиртом.

До этого жители поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике сообщили, что наемники из Польши вместе с украинскими военными отбирали автомобили у гражданского населения. Женщина отметила, что за попытку сына отстоять автомобиль соседа наемник стал ему угрожать.

Ранее полковника ВСУ, приказавшего обстрелять интернат в Судже, арестовал суд в Курске.