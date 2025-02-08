В Ростове-на-Дону из многоэтажки эвакуировали почти 70 человек после атаки беспилотника

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах, жильцов одной из многоэтажек пришлось эвакуировать. Об этом заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Первомайском районе города повреждено остекление в домах №№ 4, 6 и 7 на улице Вильнюсской, №№ 16 и 18 на улице 1-й Конной Армии и №37 на улице Пановой, отметил он.

«Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома», — уточнил Слюсарь.

Кроме того, в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия, было эвакуировано шесть работников, продолжил он.

По словам врио губернатора, объекты на земле получили повреждения из-за падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы. На месте работают дежурные службы.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Ростове-на-Дону взрывной волной повреждены окна в квартирах многоэтажного дома в микрорайоне Сельмаш на улице Вильнюсской. Громкие звуки слышали в центре города, на Северном и в пригороде — Батайске.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что в ВСУ возник дефицит операторов беспилотников.