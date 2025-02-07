В ВСУ возник дефицит операторов беспилотников

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) возник серьезный дефицит операторов беспилотников. Об этом заявила украинская военнослужащая Ульяна Кузик в эфире телеканала НТА.

«Я когда-то говорила, что наступит день, что я буду искать не дроны, а операторов дронов, и знаете: это время действительно наступило», — заявила она.

По ее словам, дронов у ВСУ хватает, однако не хватает операторов для них.

Кузик отметила, что подавляющая часть от зарплат военных тратится на покупку дополнительных средств для ведения боевых действий.

7 февраля в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 1 по 7 февраля перехватили и уничтожили 630 украинских беспилотных летательных аппаратов. В сообщении уточняется, что речь идет о дронах самолетного типа. Также, по данным ведомства, за прошедшую неделю в зоне боевых действий были ликвидированы одна управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть управляемых авиационных бомб Hammer.

Ранее в акватории Черного моря ликвидировали украинский безэкипажный катер.