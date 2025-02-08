Несколько взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону

Shot: беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чертково под Ростовом

Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чертково под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

«Главной целью является промежуточная нефтеперекачивающая станция, которая находится в 8 километрах от населенного пункта. Местные жители утверждают, что в данный момент информации о пожарах, разрушениях и пострадавших нет», — сообщает издание.

До этого местные жители сообщили об атаке беспилотников на Ростов-на-Дону.

7 февраля Минобороны РФ сообщало, что над территорией Белгородской области сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.