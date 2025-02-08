На территории Украины действует сигнал воздушной тревоги

Сигнал воздушной тревоги действует в Житомирской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

До этого сирены уже срабатывали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлялась на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне действия воздушной тревоги.

Также глава региональной администрации Сергей Лысак сообщал, что в Никопольском районе Днепропетровской области Украины обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее депутат сообщил о минировании гражданской инфраструктуры в центре Красноармейска.